Başkan Vekili Tutuk Ortaköy Belediye Başkanını Ağırladı

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANINI AĞIRLADIYapılan ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Vekili Tutuk, Başkan Taner İspir'e ziyareti için teşekkür etti.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANINI AĞIRLADI

Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Vekili Tutuk, Başkan Taner İspir'e ziyareti için teşekkür etti. Yalova Belediyesi olarak yapılan çalışmaları ve hayata geçirecekleri projeleri Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'e aktaran Başkan Vekili Tutuk, ziyaretin sonunda ise kentimizin en önemli simgesi olan Yürüyen Köşk maketini Başkan İspir'e hediye etti.

Kaynak: Habermetre