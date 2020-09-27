Başkan Uzun, çalışmalara hız verdi
27.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:31
Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Tasmacı mahallesi Pınarbaşı sokak genişletme çalışmalarına başladı.
Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Tasmacı mahallesi Pınarbaşı sokak genişletme çalışmalarına başladı.
Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Tasmacı mahallesi Pınarbaşı sokak genişletme çalışmalarına hız verdi. Beldenin kanayan yarası haline gelen ulaşım sorunu çözüm bulan başkan Uzun genişletme çalışmalarına başladı. İş makinaları ile genişletilen yolda ekipler tarafından çalışmalar devam ediyor. Yol çalışmasının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı