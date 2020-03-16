Başkan Usta, Kuzgun sokakta yol ve parke çalışmalarını inceledi İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokaktaki yol ve parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Başkan Yardımcısı ve İznikBelediyesi Fen İşleri Müdürü İsmail Acar'dan yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklamada " Göreve geldiğimiz günden itibaren İlçemiz Mahallerinde ve Kırsal mahallelerimizde birçok alanda ekiplerimiz yol ve parke çalışmalarını sürdürdü. İlçemizde bulunan cadde ve sokaklardaki yollardaki parke ve kaldırım tamirin yanı sıra Selçuk Mahallesi İnceler Sokakta, Yörükler Mahallesi, İnikli Mahallesi, Hocaköy Mahallesinde yol yapımı ve parke işleri tamamlandı. Ekiplerimiz Eşrefzade Mahallesi Kuzgun sokakta çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını birkaç bölgede aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler