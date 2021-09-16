Başkan Üçok, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
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Başkan Üçok, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle bir araya geldi

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Başkan Üçok, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle bir araya geldi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Üçok, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Bolat İlkokulu'nu ziyaret ederek okul idareci, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

Sınıfları gezen Üçok, "Uzun bir aradan sonra okullar tam zamanlı eğitime açıldı. Bunun sürdürülebilir olması için toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle maske, mesafe ve hijyenle ilgili hassasiyetimizi en yüksek seviyede devam ettirmeyi ve aşı olmayı önemle istirham ediyorum." dedi.

Başkan Üçok, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Üçok, eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle bir araya geldi

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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