Başkan Üçevler'de
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Başkan Üçevler'de

Başkan Üçevler'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Üçevler'de vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Üçevler Kapalı Pazar Alanı'nın bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Üçevler'de vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Üçevler Kapalı Pazar Alanı'nın bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 'Başkan Burada' buluşmalarına, Üçevler Mahallesi ile devam etti. Mahalle halkı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde inceleyip vatandaşın isteklerine kulak veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgede incelemelerde bulundu. İlk olarak Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun ile görüşen Başkan Turgay Erdem, 33 bin nüfuslu bölge hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sorunlarını da birebir dinleyen Başkan Erdem bölgede yapımı devam eden kapalı pazar yerinin de yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Eylül ayı sonuna kadar inşaat alanında kısmi olarak pazarcı esnafının belirlenen günlerde halka hizmet vereceğini ifade eden Başkan Erdem, diğer günlerde de çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bölgedeki eksikleri bildiklerini belirten Başkan Erdem, ulaşım ve park sorunlarını da gidereceklerini dile getirdi. Yolların daraltılması ve hız kesici uygulamalarıyla aktif cadde ile sokaklarda trafiği yavaşlatmak istediklerini vurgulayan Başkan Erdem, 'yaya dostu ulaşım' anlayışını benimsediklerini kaydetti. - BURSA

Başkan Üçevler'de
Başkan Üçevler'de
Başkan Üçevler'de
Başkan Üçevler'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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