Başkan Tutal 99/3 tertip asker adayları ile yemek yedi

Başkan Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Adile Baysal Kültürevinde düzenlenen programda vatani görevini yerine getirmek üzere kışlalarına gidecek olan askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "askerlik kutsal görevlerden birisi, gerçekten şu anda özgür bir şekilde bu memlekette bu kadar düşmana, bu kadar haine rağmen biz rahat güle oynaya hayatımızı idame ettirebiliyorsak bu sınırlarımızı koruyan ve içeride güvenliği sağlayan arkadaşlarımızın, kardeşlerimiz yani sizlerin sayesinde oluyor.Bu yollardan hepimiz geçtik. Sizlerde geçeceksiniz. Rabbim hepinize güle oynaya gidip , aynı şekilde dönmeyi nasip etsin inşaallah" dedi.

Anaların çocuklarını, babaların yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece bu vatan topraklarının bölünmeyeceğini belirten Başkan Tutal, "Bize hiç kimse diş geçiremeyecek. Ne dışarıdaki hainler ne de onların içerideki iş birlikçileri, bu gün ülkemiz üzerinde oyun oynasalar da, hendekler kazsalar da Allah'ın izniyle biz bu duygu ve düşüncede olduğumuz sürece hiçbir emellerine ulaşamayacaklar. Biz onlara gerekli dersi 15 Temmuz gecesi verdik. Vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mehmetçiklere Kur'an-ı Kerim'i ilkelerinden ayrılmamaları, ay yıldızlı bayrağı hep gönderde dalgalandırmaları için hediye ettiklerini kaydeden Başkan Tutal;"Rabbim yollarını açık eylesin. Sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde annelerinin, babalarının ocağına vatani görevlerini yerine getirerek, gittikleri gibi eğlenerek gülerek sağlıklı sıhhatli bir şekilde dönebilmelerini niyaz ediyorum" diyerektamamladı.

Kaynak: Bültenler