Başkan Türeli, Futbol Camiasıyla Buluştu

Türeli; 1071 Malazgirt Spor Kulübü AS Başkanı Sinan Köker, Futbol Şube Müdürü Kasım Bölüm, Basın Koordinatörü Özgür Bülbül, Şehir Stadı Müdürü Nusret Doğan, 1071 TV Esnafın Sesi programı yapımcı ve sunucusu Ercan Güven ve antrenör Servet Özdemir ile Malazgirt Otelinde düzenlenen yemekli bir programda bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Türeli, Malazgirt Sporun tarihi bir başarı örneği sergilediğini ifade ederek yeni yönetim ve spor camiasıyla şampiyonluk öncesi bir araya gelip değerlendirme programı yapmak istediğini kaydetti.

Başkan Türeli, "Kulüp tarihimizde ilk defa U-15 ligine katıldık ve final oynadık. Allah nasip ederse bu Cumartesi günü şampiyonluğumu ilan edeceğiz. Tüm Malazgirtli sporseverleri Şehir Stadına bekliyoruz. El ele verip 1071 Malazgirt Sporumuzu iyi yerlere taşıyalım. Buradan da Muş'u temsil etmek için bölge illerinde müsabakalara katılacağımız için herkesin elini taşın altına koyması lazım" dedi.