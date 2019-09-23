Başkan Tuncel Güzeltepe Mahallesi sakinleriyle buluştu

23.09.2019 15:10

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke'ye bağlı Güzeltepe Mahallesi sakinleri ile buluştu.



Sabah saatlerinde Söke'ye yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Güzeltepe mahallesindeki vatandaşlarla buluşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Çetinkaya ve Mestan Yeşil eşlik etti. Başkan Tuncel Güzeltepe Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Musa Ölmez, Güneyyaka Mahalle Muhtarı ve Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ile Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Bektaş Oturgan başta olmak üzere çok sayıda mahalle sakini tarafından karşılandı.



Mahalle sakinlerinin yakın ve sıcak ilgisiyle karşılaşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Güzeltepe Mahallesi'nde Muhtar Musa Ölmez tarafından dile getirilen bazı sorunları yerinde inceleyen Başkan Tuncel, kısa sürede çözümü için gerekli talimatları yerinden verdi.



Başkan Tuncel'i ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Güzeltepe Mahalle Muhtarı Musa Ölmez; "İhtiyaç duyduğumuz anda Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel ve ekiplerinin yanımızda olduğunu biliyoruz. Geride kalan süre içerisinde Söke Belediyesinden istediğimiz hizmeti aldık ve bundan sonra da alacağımızdan kuşkumuz yok. Her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Çevre mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Sahadaki çalışmalarımız hız veriyoruz. Sorunların tespiti ve çözüm noktasında yerinde tespit etmek üzere mahallelerimize gideceğiz. Geçtiğimiz hafta Yuvaca ile başlamıştık, bugün de Güzeltepe'ye geldik. Her zaman vatandaşlarımızla birlikte olacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA