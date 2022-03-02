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Başkan Tulup mahalle muhtarlarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Tulup mahalle muhtarlarıyla buluştu

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup Soma'ya bağlı 56 kırsal mahalle muhtarı ile kahvaltı programında bir araya geldi.

SOMA, MANİSA (İHA) - Soma Belediye Başkanı Ali Tulup Soma'ya bağlı 56 kırsal mahalle muhtarı ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçeye bağlı kırsal mahalle muhtarlarının katıldığı kahvaltı programında yapılan, yapımı devam etmekte olan ve yapımına yeni başlanacak olan çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme yapıldı.

Kahvaltı programına Belediye Başkanı Ali Tulup'un yanı sıra Başkan Yardımcıları Abdullah Ekşi ve Sabır Tuna ile Fen İşleri Müdürü Ersin Bülbül ve Kırsal Mahalle Sorumlusu İsmail Demirhan katıldı.

Yapılacak çalışmalar ve mahalle sorunları üzerine yapılan istişarelerin ardından, çekilen hatıra fotoğrafı ile kahvaltı programı sona erdi. - MANİSA

Başkan Tulup mahalle muhtarlarıyla buluştu

Başkan Tulup mahalle muhtarlarıyla buluştu

Başkan Tulup mahalle muhtarlarıyla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ali Tulup, Soma, Politika, Haberler

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