Başkan Tosun: "Türkiye artık bölgesel güçtür ve oyun kuran bir devlettir"
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Başkan Tosun: "Türkiye artık bölgesel güçtür ve oyun kuran bir devlettir"

Başkan Tosun: 'Türkiye artık bölgesel güçtür ve oyun kuran bir devlettir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasını kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasını kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun, konuyla ilgili yatığı açıklamada," ABD Başkanının tarafından yersiz, temelsiz, iftira, tarihi gerçeklerden tamamen uzak niteleme ile milletimizi hedef alan çirkin ithamları kabul etmiyor, şiddetle kınıyorum. Ne tarihimizde, ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan soykırımı yakıştırmalarını hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. ABD dünya tarihinde soykırımı arıyorsa kendi tarihlerinde yapmış oldukları Kızılderili Soykırımına bakmalıdırlar. Tarihçilerin araştırmakla görevli olan soykırımı iddialarına, ABD siyasetçilerinin siyasi ithamlarla Türkleri soykırımla suçlamaları tarihi gerçekleri asla değiştiremez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Ermenistan olmak üzere, Fransa ve Rusya'ya seslenerek tarihi arşivleri açalım, eğer Türkler Ermenilere soykırımı yaptıysa her türlü sonuca hazır olduğumuzu belirtmesine rağmen bu çağrıya hiç birisi olumlu cevap vermemiştir. Çünkü tarihi belgeler, Ermenilerin soykırıma uğramadığını, bilakis yaşadıkları Osmanlı Devletine ihanet ettiklerini göstermektedir. Son 20 yıldır dünya siyasetinde piyon oyuncu değil, oyun kuran bir devlet haline gelen Türkiye'yi böyle parlamentolarında sözde Ermeni Soykırımı yapmakla suçlayarak kimse önünü kesemez. Türkiye artık bölgesel güçtür ve oyun kuran bir devlettir" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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