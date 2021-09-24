Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret

Kula Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali kapsamında kurulan panayır ve standlar Kulalılar tarafından ilgi görüyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, halk konserleri sonrası standları gezerek panayır esnafına kolaylıklar diledi.

Kula'da geleneksel olarak düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde, yerli ve çevre il, ilçelerden katılan esnafların oluşturduğu panayır renk katıyor. Etkinlikler için Kula'ya dışarıdan gelen esnafların oluşturduğu standlar ve Kula Ziraat Odası Başkanlığı, Kula Ülkü Ocakları Başkanlığı, Kula Ak Parti İlçe Başkanlığı'nın stantlarını ziyaret edenBaşkan Tosun, festival hakkında görüşlerde bulundu. Kula'da gördükleri misafirperverliğe her zaman özlem duyduklarını belirten Panayır esnafı ise Başkan Tosun'a ilgi ve nezaketinden dolayı teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop
Magazin İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Kemal Kılıçdaroğlu Murat Kurum Şans Oyunları Acun Ilıcalı Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Tosun'dan, Stantlara ve Panayır Esnafı'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:06:28. #1.12#