Başkan Tosun'dan Mevlid Kandili Mesajı

07.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:31

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişi olarak kutlanan Mevlid Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "Mevlid Kandili bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamber (S.A.V)'in doğumunu kutladığımız, toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık, merhamet, adalet, sabır ve cömertlik gibi değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme günüdür. Bu gece dünya meşgalesinden uzak durup kendi özümüze dönerek manevi huzura kavuşmanın günüdür. Bu özel ve kutlu günü iyi değerlendirerek, Allah'a kendimiz, hısım, akrabamız, ülkemiz ve tüm insanlık için dualar edelim. Mevlid Kandili'ni, Peygamber Efendimizin doğumunu kutlarken aynı zamanda onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla yerine getirebilmemiz duasıyla bu mübarek gecenin tüm dünyada barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor; hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandil'ini kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler