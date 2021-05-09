Başkan Tören, Ramazan ayı ziyaretlerini sürdürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazan ayı boyunca her gün iftar öncesi gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazan ayı boyunca her gün iftar öncesi gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazana ayında gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, şehit ve gazi ailelerine özel ilgi göstererek onları ziyaret ediyor. Şehit ve gazi ailelerinin onların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Tören, şehitlerin kabirlerini de ziyaret edip dua ediyor. Son olarak Yağızlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tören, yaşlılar, hastalar, engelliler, yetimler ve ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı