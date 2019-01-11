Başkan Toprak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul Gazeteciler Derneği'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlediği 'Gazeteciliğin Dünü Bugünü' söyleşisine katıldı.

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle söyleşi düzenledi. İGD'nin Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Şener Şen Salonu'nda düzenlediği "Gazeteciliğin Dünü Bugünü" adlı söyleşiye gazeteciler ve Dernek Başkanı Mehmet Mert konuşmacı olarak katıldı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün nasıl ortaya çıktığına ilişkin bilgilendirici konuşmaların yapıldığı söyleşide gazetecilerin sorunları da masaya yatırıldı.

Söyleşiye Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de katıldı. Söyleşinin sonunda kısa bir konuşma yapan Toprak, "Tüm emeğini halkımızın doğru ve tarafsız haber alması için harcayan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Gazetecilerin işlerini özgürce yapabildiği hiçbir sıkıntı yaşamadığı refah içerisinde mesleklerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA