Başkan Tekin'in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

28.08.2019 11:02

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.



Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mesajında, "30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA