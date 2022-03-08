Başkan Tarhan, turp işçisi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler

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Başkan Tarhan, turp işçisi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Başkan Tarhan, turp işçisi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Savrun Çayı'nda turp yıkayan kadın işçileri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek hediye etti.

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Savrun Çayı'nda turp yıkayan kadın işçileri ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek hediye etti.

Ziyaret sonrası konuşan Tarhan, zor şartlarda ekmek mücadelesi veren kadınların 8 Mart'ta bile çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kadirli'de emekçi kadınların başında turp işçilerinin geldiğini dile getiren Tarhan, belediye olarak tüm kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

MHP Kadirli İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Şanlıer de, soğuk kış aylarında evine ekmek götürme mücadelesi veren tarım işçilerinin ve diğer çalışan kadınların her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

AA / Menderes Özat - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Ömer Tarhan, Kadirli, Mart, Güncel, Haberler

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