Başkan Tanış'tan okul ziyareti

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kuşdağı İlkokulunu ziyaret etti.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kuşdağı İlkokulunu ziyaret etti.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kuşdağı İlkokulunu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Tanış, okulun eksik ihtiyaçların giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Pandemi sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Tanış, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değindi. Gürpınar Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gerekli desteği verdiklerini ve vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Tanış, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Ülkemizin, daha güçlü ve saygın bir konumda bulunması eğitimle mümkün olacaktır. Bu anlamda belediye olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim-öğretimlerini gerçekleştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik eder, sağlık ve başarı dolu bir yıl olmasını dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı