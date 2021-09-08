Başkan Tanış'tan okul ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tanış'tan okul ziyareti

Başkan Tanış'tan okul ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kuşdağı İlkokulunu ziyaret etti.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kuşdağı İlkokulunu ziyaret etti.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kuşdağı İlkokulunu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Tanış, okulun eksik ihtiyaçların giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Pandemi sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Tanış, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değindi. Gürpınar Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gerekli desteği verdiklerini ve vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Tanış, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Ülkemizin, daha güçlü ve saygın bir konumda bulunması eğitimle mümkün olacaktır. Bu anlamda belediye olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim-öğretimlerini gerçekleştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik eder, sağlık ve başarı dolu bir yıl olmasını dilerim" dedi. - VAN

Başkan Tanış'tan okul ziyareti
Başkan Tanış'tan okul ziyareti
Başkan Tanış'tan okul ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Faik Öztrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Umut Meraş Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Tanış'tan okul ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:27:01. #1.16#

title