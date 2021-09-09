Başkan Tanır, zabıta teşkilatını ziyaret etti

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Belediye Başkanı Tanır, "Zabıta ekiplerimiz ile birlikte ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 1-7 Eylül tarihleri Zabıta Haftasını da içine alan zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümünde Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, personele çiçek takdim etti. Zabıta Müdürlüğü'nde görevli her bir personelin, ailenin bir ferdi olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Zabıta Müdürlüğümüz, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği yetki çerçevesinde görevini layıkıyla yapmaktadır. Belediyemizin hemşehrilerimize görünen yüzü olarak da tabir edebileceğimiz zabıtalarımız, vatandaşlarımız ile aramızda köprü görevi görüyor. Zabıtalarımız, daha da huzurlu bir Kestel için gece gündüz görevlerini sürdürüyor. Günlük nüfusun 150-200 bin kişiye yükseldiği ilçemizde, fedakarca çalışan Zabıta Müdürlüğü personellerimize teşekkür ediyor, haftalarını kutluyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı