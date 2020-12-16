Başkan Tanır, 752 vatandaş ile 'online' görüştü
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Başkan Tanır, 752 vatandaş ile 'online' görüştü

16.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:40
Başkan Tanır, 752 vatandaş ile 'online' görüştü

Koronavirüs salgını sebebiyle halk günü buluşmalarını online olarak telekonferans bağlantısı ile gerçekleştiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Pandemi başlangıcından bugüne geçen sürede 752 vatandaş ile görüşme sağladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle halk günü buluşmalarını online olarak telekonferans bağlantısı ile gerçekleştiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Pandemi başlangıcından bugüne geçen sürede 752 vatandaş ile görüşme sağladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her cuma günü geleneksel olarak vatandaşlarla bir araya geldiği halk günü buluşmalarına, korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle, online olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Tanır, kendisiyle görüşmek için randevu alan vatandaşlar ile görüntülü sohbet ederek, vatandaşların isteklerini dinleyip, sorularını cevaplıyor. Tanır, pandemi başlangıcından bugüne geçen sürede 752 vatandaş ile görüntülü görüşme sağlarken, online halk buluşmalarının süreç sonlanana kadar devam edeceğini belirtti. Başkan Tanır, "Kestel Belediyesi olarak bir taraftan Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ederken, bir taraftan da sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her cuma günü, geleneksel hale getirdiğimiz halk günü buluşmalarına, salgın sebebiyle 'online' olarak devam etme kararı almıştık. Vatandaşlarımızın randevuları üzerine onları arayarak, görüntülü sohbet ediyor ve taleplerini, isteklerini dinliyoruz" dedi.

Vatandaşların isteklerini, sıkıntılarını dinleyerek çözüm bulmak için yoğun bir çaba gösterdiklerinin altını çizen Başkan Tanır, "Online halk buluşmalarımız oldukça yoğun ve verimli geçiyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmak, böylesine zor bir süreçte bizi çok mutlu ediyor. Kimi hemşehrimiz istekleri, sıkıntıları için bizimle iletişim kuruyorken kimi vatandaşımız ise teşekkür ve tebrik dileklerini iletmek için randevu oluşturuyor. Süreç başından bugüne geçen süre içerisinde 752 vatandaşımız ile online olarak görüşme sağladık. 752 vatandaşımızın taleplerini dinledik, çözüm üretmek için çaba gösterdik. Salgın ülkemizi terk edene kadar, hemşehrilerimizden ayrı kalmayıp, görüşmelere online olarak devam edeceğiz. Temennimiz, bu salgın sürecinin en kısa sürede sonlanması ve vatandaşlarımız ile yüz yüze görüşmeler sağlayabilmemizdir" diye konuştu. - BURSA

Başkan Tanır, 752 vatandaş ile 'online' görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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