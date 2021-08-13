Başkan Taban Halk Günü buluşmalarına başladı
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Başkan Taban Halk Günü buluşmalarına başladı

Başkan Taban Halk Günü buluşmalarına başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Alper Taban'ın pandemi öncesi her hafta Cuma günleri gerçekleştirdiği Halk Günü buluşmaları, bu hafta itibariyle yeniden başladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi öncesi her hafta Cuma günü öğleden sonra düzenlediği halk günü buluşmalarına, pandemi dolayısıyla ara vermişti. Normalleşme süreci ve aşılamanın hızla devam etmesi üzerine halk günü buluşmaları bu hafta yeniden başladı.

Cuma günleri öğleden sonra vatandaşları Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda kabul eden ve görüşmeleri de Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit'in odasında gerçekleştiren Alper Taban, burada randevu almaksızın gelen vatandaşlarla birebir görüşüp sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Aynı zamanda halk günü için vatandaşlar hafta içi Çözüm Merkezine başvurarak isim yazdırabilecekler.

Halk günü, pandemi sonrası ilk kez bugün 14.30 itibariyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği halk gününde onlarca kişi Başkan Taban ile görüşerek sorunlarını iletti. Ayrıca Başkan Yardımcıları da halk gününde hazır bulunuyor. Başkan Taban, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşları taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili Başkan Yardımcısına yönlendiriyor.

Kaynak: Bültenler

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