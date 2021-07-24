Başkan Sülük, personelle bayramlaştı

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Çalışanlarla ile sohbet eden Başkan Ali Sülük, Kurban Bayramlarını tebrik ederek, aileleri ile beraber huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Büyük bir aile olduklarını Sülük, "Fedakarca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte İskilip için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dayanışma duygusu içerisinde, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun" - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı