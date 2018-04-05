Başkan Soylu'ya 4. Yıl Sürprizi

4 Nisan 2014 yılında mazbatasını alarak belediye başkanlığına resmen başlayan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, göreve başlayışının dördüncü yılını çalışma arkadaşlarının sürpriziyle kutladı. Başkan Soylu, belediye önünde toplanan belediye çalışanları ile birlikte kendisi için özel yaptırılan pastayı hep birlikte kesti.

HER ŞEY MENDERES İÇİN

Sürpriz kutlamadan dolayı mutluluğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Belediye başkanlık mazbatamı almamın dördüncü yılında Menderes için birlikte hareket ettiğimiz çalışma arkadaşlarımız ve parti teşkilatımızın sürpriziyle büyük mutluluk ve gurur yaşadım. Allah hepsinden razı olsun. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar geçen dört yıllık süreç. Geriye bakınca su gibi akıp geçse de zorlu ama tüm zorlukların üstesinden geldikçe de huzur dolu… Bizim yolumuz dikenli dedik ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Menderes için canla, başla en önemlisi de aşkla çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğim. Allah nice yıllar bana en büyük aşkım Menderes'im için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı, hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu.