Başkan Şirin 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu' Gönüllülerini Ağırladı
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 4. Büyük Taarruz Bisiklet Turu’na katılan sporcuları Turgutlu’da ağırladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 4. Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan sporcuları Turgutlu'da ağırladı. Kaymakam Uğur Turan ile birlikte ekip lideri Osman Kutlu ve beraberindekilere Turgutlu halkının misafirperverliğini gösteren Başkan Şirin, "26 Ağustos'ta Türk Ordusu'nun kurtuluş güzergahı içerisinde Afyonkarahisar'dan pedal çevirmeye başlayarak binlerce kilometreyi aşan değerli konuklarımızı Turgutlu'nun değerli topraklarında ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Ordusu'nun Türk Milleti'ni büyük kurtuluşa götüren yolda aynı inanç ve kararla pedal çeviren 4. Büyük Taarruz Bisiklet Turu katılımcıları, Turgutlu güzergahını tamamlayarak, Orta Park Kafeterya'da Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kaymakam Uğur Turan tarafından ağırlandı. Buluşmaya CHP İlçe Başkanı Erk Kayabaş, Turgutlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TURDAK)Başkanı Celalettin Örgün ve üyeleri de eşlik etti.
Osman Kutlu liderliğinde 26 Ağustos gününden itibaren yolda olan bisikletçiler, Turgutlu'da olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Anlamlı bir çalışmaya imza atan ekibi kutlayan Başkan Şirin de, Türk Bayrağı'nı dalgalandıran ekibe teşekkür ederek, "Geçtiğimiz 2 yıldır olduğu gibi bu 3. yılda da değerli misafirlerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Değerli kardeşim Osman Bey ve ekibini bu kutlu yoldaki azim ve kararlılıklarından dolayı kutluyorum. Ne mutlu ki milli ve manevi değerlerimizi anlamlı bir yolculukla geleceğe taşıyan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini her platformda dile getiren ruhla geleceğe yürüyoruz" dedi.
Ekip lideri Kutlu da nazik karşılamalarından dolayı Başkan Şirin ve Kaymakam Turan'a teşekkür ederek, "Misafirverperliklerinden dolayı değerli Uğur Bey ve Turgay Bey'e teşekkür ediyorum. Bizler gittikçe büyüyen bir ekibiz. İnşallah önümüzdeki yıl da sizlerle birlikte olacağız. Yolumuz her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur" şeklinde konuştu. - MANİSA