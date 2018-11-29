Başkan Şimşek'ten Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret

Kilis'in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Emin Akkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kendisinin de eğitimci olduğunu ifade ederek, "İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Akkurt ile daha önce Kilis'te beraber çalıştık. Akkurt döneminde üst üste Kilis'i eğitimde Türkiye sıralamasına girdi. Daha sonra bilindiği üzere Milli Eğitim Müdürümüz Akkurt, Sinop ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra yeniden Kilis'e atandı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Eğitimde Kilis eskiden olduğu gibi üst sıralara yükseleceğine inancım tamdır" diye konuştu. - KİLİS