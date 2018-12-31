Başkan Şimşek'den Yeni Yıl Mesajı

Kilis'in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,2019 yılının sizler için mutlu, sağlıklı ve başarılı geçmesini temennisinde bulundu.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, mesajında "Değerli hemşehrilerim, Üzücü olayları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla giriyoruz. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı ilçede yaşayan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun "birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak" olduğunu düşünüyorum.Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. 2019 yılının sizler için mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, bütün hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA