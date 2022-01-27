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Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit üsteğmen İsmail Demircan ve özel harekat polisi Bayram Özdere'nin ailesini ziyaret etti.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit üsteğmen İsmail Demircan ve özel harekat polisi Bayram Özdere'nin ailesini ziyaret etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ilk olarak; Hava Kuvvetleri'nde görevliyken, kendi isteğiyle Genelkurmay Özel Kuvvet Komutanlığı'na geçen, 26 Ocak 1999 tarihinde de teröristlerle girdiği çatışmada şehit üsteğmen İsmail Demircan'ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Sezer ve Seymen, daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde 22 Ocak 2016 tarihinde çatışmada şehit olan özel harekat polisi Bayram Özdere'nin ailesine misafir oldu. Şehit aileleri ile sohbet eden heyet, daha sonra kabirleri ziyaret ederek, şehitlikte dua etti. - KOCAELİ

Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ali Yıldırım Sezer, Özdere, Gölcük, Şehit, Yerel, Haber

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