Başkan Sezer'in talimatıyla, bir trafik sorununa daha çözüldü

14.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:25

KALDIRIMLAR GENİŞLETİLDİ

Sokağın kaldırımlarını hemşehrilerimizin daha rahat geçebilmesi için genişletilirken, yol, tek araç geçişine düşürüldü. Bu uygulama ile araçların sürekli park yapması engellendi. Esnafların mallarını rahat indirip bindirmesi için de cep yapıldı. Ayrıca; görsel zenginliği arttıran çiçekliklerde konulmak suretiyle, 20.Sokak, yapılan çalışma ile daha modern bir görünüme kavuşmuş oldu.

VATANDAŞLAR VE ESNAFLAR MEMNUN

Vatandaşlar ve esnaflar yapılan çalışmadan çok memnun kalırken, araç parkının kaldırılmasından ve kaldırımların genişlemesinden dolayı caddeyi daha kullandıklarını belirterek, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkürlerini ilettiler.

"SORUNLARI BİR BİR ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada; "Belediyemizin hemen yanında bulunan 20.Sokak'ta hemşehrilerimizin ve esnaflarımızın yaşadığı sıkıntıları yakinen gözlemledim. Sonrasında, ortak aklı kullanıp esnaf ve hemşehrilerimizin fikirlerinin de alınmasıyla, bir yenileme çalışması yaptık. Kaldırımları genişletip, yolu tek araç geçişi olacak şekilde daralttık ve düzensiz parkı önledik. Artık hemşehrilerimiz, çocuklu aileler, engelli kardeşlerimiz daha rahat çarşıya inebiliyor. Bu şekilde ufak dokunuşlarla ilçemizin sorunlarını bir bir çözmeye devam edeceğiz.

NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDEKİ TRAFİK SORUNUNA DA MÜDAHALE EDECEĞİZ

Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin önündeki trafik yoğunluğu nedeniyle, geçtiğimiz yaz, yol genişletme ve durak çalışması yaptık. 10 minibüs hattı yanında, bir de okulun yer aldığı hastane önündeki yolu, en kısa sürede yeni bir köprü ile tek yönlü hale getirerek trafik sorununu kalıcı olarak çözmek, aynı zamanda İhsaniye'ye de rahat bir ulaşım sağlamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler