Başkan Sezer'den anlamlı ziyaret

09.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:17

Başkan Sezer ziyarette Minik Ferhat'a bayrak hediye ederken, Ferhat yine Türk Bayrağını öptü.

Gölcük Belediyesi Zabıta aracında Türk Bayrağı'nı fark ederek, önce eliyle dokunan, sonrasında da öpen 2.yaşındaki Ferhat Yıldırım'ın fotoğraflarını sosyal medyada gören Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yıldırım ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında Başkan Sezer, Ferhat'a Türk Bayrağı hediye ederken, Ferhat'ın yine Türk Bayrağını öpmesi güzel görüntülere neden oldu.

"FERHAT YAVRUMUZ BİZİ DUYGULANDIRDI"

Ziyarette Ferhat'a; Türk Bayrağı ve Türk Bayraklı tişörtün yanı sıra oyuncak araba da hediye eden Başkan Sezer yaptığı açıklamada, "Ferhat yavrumuz geçtiğimiz günlerde bizim zabıta arabamızın üstündeki Türk Bayrağını öpüyor, bu bizi duygulandırdı. Bayrak bizim bağımsızlığımızın, birliğimizin, milletimizin, devletimizin sembolü, bizim için çok önemli. Ferhat'ın küçük yaşta böyle bir hassasiyet göstermesi, bizi mutlu etti, gururlandırdı" dedi.

"YILDIRIM AİLESİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Bizde Yıldırım ailesini ziyaret ederek Ferhata bayrak, bayraklı tişört ve oynaması içinde araba hediye ettik diyen Başkan Sezer, "İnşallah yeni nesilde vatansever, milletine, devletine sahip çıkan gençlerden oluşacak. Öncelikle bayrak ve vatan sevgisiyle dolu evlat yetiştirdikleri için Yıldırım ailesini tebrik ediyorum. Ferhat evladımıza da başarılarla dolu, sağlıklı, mutlu, vatana, millete hayırlı işler yapacağı uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler