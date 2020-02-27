Başkan Şerifoğulları Çarşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

27.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:43

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından yaralarının sarılması, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi amacıyla tüm birimleriyle vatandaşın yanında olarak ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları, sürdürdüğü ziyaretler doğrultusunda Çarşı Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çarşı Mahallesi Muhtarı Ahmet Aytaç, Sarayatik Mahallesi Muhtarı Aytaç Şahinoğlu ile birlikte mahalle sakinleri ve esnafların taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları, depremin hemen ardından her an vatandaşlarla bir arada olduklarını ifade ederek, "Elazığ Sivrice merkezli depremin ardından devlet ve millet birlikteliğiyle yaralarımızı sarmak adına beklentileri ve talepleri yerinde tespit ederek, güç birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama devletimiz tüm imkanlarıyla yanımızda. Birliktelik ve kardeşliğimizin gücüyle bu zor zamanları atlatacağız. Güç birliği içinde güçlü bir Elazığ inşa edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler