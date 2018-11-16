Başkan Selvitopu'na Sendikadan "Teşekkür" Ziyareti

EMEKÇİ BAŞKAN'A TEŞEKKÜRLER

Ziyarette konuşan Ayhan Doğan, Başkan Selvitopu'nun her zaman emek ve emekçiden yana olduğunu belirterek, "Başkanımız başta sendikamıza üye işçilerimize,bunun yanında memur ve şirket personeline maaşlarını hiç aksatmadığı gibi, bir gün önceden yatırıyor. Aynı zamanda bu süreçte her zaman işçilerin yanında yer aldı. Biz de onun için Emekçi Başkan Selvitopu'na teşekkür ziyaretine geldik. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz ve sonuna kadar kendisinin yanındayız" dedi.

SELVİTOPU'NA ÇİÇEK SUNDU

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Selvitopu ise, bugüne kadar hep iş barışı ve huzuru için çalıştıklarına değinerek, "Amacımız tüm çalışanlarımızla birlikte kendi içimizde barışı ve sevgiyi hakim kılabilmekti. Bunu istikrarlı bir hale getirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da Karabağlar için hep birlikte çalışacağız, hep birlikte üreteceğiz. Bireylere değil, topluma hizmet anlayışını yaşatmaya devam edeceğiz." diyerek Belediye-İş Sendika Başkanı Ayhan Doğan ve yönetimine teşekkür etti. Şube Başkanı Ayhan Doğan konuşmaların ardından Başkan Selvitopu'na çiçek sundu.