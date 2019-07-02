Başkan Seçer talimat verdi, öğrenciler yola kavuştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer talimat verdi, Erdemli Mehmet Emin Yazar Caddesinin uzun süredir devam eden asfalt sorunu 3 günde çözüldü. Çalışmaların tamamlanmasıyla caddede yer alan okulun öğrencileri ve vatandaşlar da yola kavuştu.

Uzun zamandır asfaltlama çalışması yapılmadığı için başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığı Erdemli ilçesindeki Mehmet Emin Yazar Caddesinin asfalt sorunu, Başkan Seçer'in talimatıyla çözüldü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Emin Yazar Caddesinde yer alan okulda öğrenim gören öğrencilerin mağduriyetini, okulun müdürü Fatih Yüncüoğlu, Silifke'deki bir festivalde Başkan Seçer'e iletmişti. Başkan Seçer'in, sorunun çözümü için verdiği talimatın ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolla ilgili çalışmaları üç günde bitirdi. Böylece, MESKİ'nin Koyuncu, Yüksek ve Türbe Mahallelerindeki altyapı çalışmalarının ardından yaklaşık bir yıldır atılmayan asfalt nedeniyle yaşanan mağduriyet çözülmüş oldu.

"Okulun yolu böyle olmaz"

Okul Müdürü Yüncüoğlu, yolla ilgili büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, "Buralar bir yıldan bu yana çamur içerisindeydi. Silifke'de düzenlenen bir festivalde okulumuzun tanıtımı için stant kurmuştuk. Orada başkanımız ile stantları gezerken karşılaştık, okulumuzun yolunun durumunu anlattık. Başkanımız 'Okulun yolu böyle olmaz' diyerek, bizi yanındaki görevlilere yönlendirdi. Okulumuzun yolu üç gün içinde yapıldı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yolun tamamlanmasının çevrede oturan vatandaşları da memnun ettiğini kaydeden Yüncüoğlu, eğitim-öğretime verdiği önemden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti.

Mehmet Emin Yazar Caddesini kullanan Nebahat Demir de yapılan çalışmaları güzel bulduğunun altını çizerek, "Çok tozun toprağın içinde gittik, geldik. Çalışmalar çok güzel gidiyor, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Özel okulun yöneticilerinden Ali Akkuş, bir yıldır bu yolun eziyetini hem okul öğrencileri hem okul öğretmenleri hem de çevredeki vatandaşlar olarak yaşadıklarını vurgulayarak, "Bir yıl gecikmeli de olsa yapıldı. Eğitim yuvasının yolunu yaptığından dolayı ve bu konuda hassasiyet gösterdiğinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve çalışmalarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA