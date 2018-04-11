Başkan Saylık'dan Emniyete Ziyaret

AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur ve polis memurlarını ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Başkan Saylık, yönetim kurul üyeleri ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktürk ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü ve polisleri ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyarette ilçenin asayiş konuları hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Savur, Saylık ve AK Parti İlçe yönetimine teşekkür etti.

Saylık, devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 2018 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini bildirdi.