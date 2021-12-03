Başkan Sayan, Elifnur'un hediye isteğini yerine getirdi

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenen programda kendisinden papağan isteyen 15 yaşındaki engelli Elifnur Köroğlu'un isteğini yerine getirdi

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda, Elifnur Köroğlu ile birlikte yapılan etkinlikleri izleyip onunla birlikte eğlenen Başkan Sayan, program bitiminde Elifnur'un isteğini yerine getirdi. İstediği papağanı program sonunda Elifnur'a sürpriz yaparak veren ve bir de tablet hediye eden Başkan Sayan, kendisinden dua istedi. Aldığı hediye karşısında büyük sevinç yaşayan Elifnur Köroğlu, Başkan Sayan'a teşekkür ederek dua etti. Elifnur ayrıca Sayan'dan kendisini uygun bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürmesini istedi. - AĞRI