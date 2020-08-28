Başkan Savaş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
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Başkan Savaş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Savaş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
28.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:41

Başkan Savaş yayımladığı mesajında; "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin taçlandırıldığı tarihtir.30 Ağustos Zaferi Türk milletinin hedeflerine ulaşma konusundaki azim ve kararlılığını, şartlar ne kadar güç olursa olsun zorlukların üstesinden gelme kabiliyetinin en güzel örneklerinden biridir. Geçmişte kazandığımız zaferler, bizi biz yapan değerlerin ve duyguların ürünü olduğu gibi, milletimizin üstün kabiliyetini yeniden hissetmemize de bir araçtır. Bu şanlı zaferle Türkiye Cumhuriyeti temelini sağlamlaştırmış ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu kanıtlamıştır. Bu büyük zaferden duyduğumuz gurur ve onur, geleceğe yürürken bize güç verecektir. Türk Bayrağı'nın altında tek vücut olan vefakâr ve asil Türk Milleti, 30 Ağustos ruhunu her zaman en derin duygularıyla yaşayacak ve yaşatacaktır.

Ebedi kahramanlık destanını yazarak bize aydınlık gelecek emanet eden, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehit ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyor ve şanlı milletimizin onurlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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