Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm
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Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm

Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Düvecik Mahallesi yolunda karşılaştıkları vatandaşlardan gelen talepleri kısa sürede çözüme kavuşturdu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Düvecik Mahallesi yolunda karşılaştıkları vatandaşlardan gelen talepleri kısa sürede çözüme kavuşturdu.

Geçen günlerde AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları üyeleriyle birlikte yapımı devam etmekte olan yatırımları yerinde incelemek üzere bölgeyi ziyarete giden Başkan İbrahim Sandıkçı, yolda karşılaştıkları Fadime Yılmaz ile kısa bir hasbihal etti. Canik İlçesi Düvecik Mahallesi'nde ikamet eden ve tarımla uğraştığını belirten Fadime Yılmaz, Başkan Sandıkçı'dan yol kenarındaki su kanalının yeniden düzenlenmesini talep etti.

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat vermesi üzerine bölgeye gelen iş makinesi kısa süre içinde belirtilen su kanalı için gereken düzenlemeleri yaptı.

Talebinin kısa sürede karşılanmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Fadime Yılmaz, Başkan İbrahim Sandıkçı'ya ve Canik Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiğini belirtti.

"Belediyecilik hizmetinde yer ve zaman sınırlaması yoktur"

Gezi sırasında karşılaştıkları diğer yaşlı bir kadın ise çıkan yangında evinin hasar gördüğünü belirterek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'dan destek istedi. Başkan İbrahim Sandıkçı'nın girişimleri ile yaşlı kadının mağduriyeti hızlı bir şekilde giderildi. Belediye olarak 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyecilik hizmetinde yer ve zaman sınırlaması yoktur. Asli görev vatandaşa hizmet etmektir" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm
Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm
Başkan Sandıkçı'dan sorunlara yerinde çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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