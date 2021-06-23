Başkan Şahin yerinde dinliyor
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Başkan Şahin yerinde dinliyor

Başkan Şahin yerinde dinliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yerinde inceleyip istişare ettikten sonra çözüme kavuşturuyor.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yerinde inceleyip istişare ettikten sonra çözüme kavuşturuyor.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sık sık vatandaşları ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyor. İstişare edildikten sonra çözüme kavuşmayacak hiçbir şeyin olmadığına inandığını söyleyen Şahin, "Şimşir Mahallemizi ziyaret ederek sorunları yerinde inceleyip Muhtarımız Recep Gül ile istişarelerde bulunduk, vatandaşlarımızı dinledik" dedi. - DÜZCE

Başkan Şahin yerinde dinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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