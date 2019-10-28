Başkan Şahin'den, esnaf ziyareti

28.10.2019 09:59

Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşma

Esnaf ziyareti yapılırken talep ve önerileri alınırken, görüntüler Midyat'ta esnaf ziyareti

MARDİN – Midyat'ta Kaymakam Kaymakam Tekin Dündar ile Belediye Başkanı Veysi Şahin esnaf ziyaretinde bulundu.

Dündar ve Şahin, Ulucami, Ortaçarşı ve Yeni mahallede esnafı ziyaret edip, yolda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Dündar, imkanlar ölçüsünde esnafın isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.

Başkan Şahin, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnafla buluştuklarını belirtti.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Dündar ve Şahin'e teşekkür ettiler.

Kaynak: AA