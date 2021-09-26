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BAŞKAN POYRAZ RADYOCULARLA BULUŞTU

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BAŞKAN POYRAZ RADYOCULARLA BULUŞTU

BAŞKAN POYRAZ RADYOCULARLA BULUŞTUÇekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ünlü radyocuları Çekmeköy'de ağırladı.

BAŞKAN POYRAZ RADYOCULARLA BULUŞTU

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ünlü radyocuları Çekmeköy'de ağırladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Cemal Güngör Parkı içinde yer alan Çamlık Kafe'de ulusal yayın yapan birbirinden ünlü radyocuları ağırladı. Süper Fm Doğancan Özadli, Number One Fm Kadir Çetin, Radyo Turkuvaz Hopdedik Ayhan, TRT Fm Mehmet Ercan, Radyo D Hilal Özgani, Tv. Net Cüneyt Özdemir, Radyo 7 Umut Öztürk, Radyo Viva Polat Labar, Show Radyo Aslıhan Saraçoğlu, Kral Fm Afrikalı Ali, Radyo Trafik Cenk Sarıkaya, Radyo Seymen Melih Kurtuluş, Medya Fm Ali Biricik, TGRT Mehmet Aydın ve Karadeniz FM 'den Bizim Kenan'ın katıldığı programda; Çekmeköy'ün değişimi ve gelişimin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 100. Yıl Marş Yarışması üzerinde sohbet edildi.

Programa ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy'ün değişimi ve gelişimi üzerine radyocularla sohbet ederken, 100. Yıl Marşı Yarışması hakkında da bilgilendirmede bulundu. 100. Yıl Marşı'nı millet yazacak diyen Başkan Poyraz " Şiir ve beste olmak üzere iki aşamalı şekilde gerçekleştirilecek yarışmamızın seçici kurulundan Türk Müziği'nin önde gelen isimleri Yücel Arzen, Aşkın Tuna, Garo Mafyan, Özdemir Erdoğan, Cengiz Erdem, Sinan Akçıl, Azerin, Tuluyhan Uğurlu ve Aydın Sarman; Sunucu Pelin Çift, Tarihçi Yazar Tufan Gündüz, Edebiyatçı Sibel Eraslan ve Cahit Koytak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Yazar Hayati Develi, Sosyolog Erol Erdoğan bulunuyor. Şiir yarışmasında ilk 100'e giren şiirlerin şairlerine 2. 500 Türk Lirası, beste yarışması birincisinin bestelediği şiirin şairine 50 bin Türk Lirası, birinci olan marşın sahibine 100 Bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 400 Bin Türk Lirası ödül dağıtılacak. " dedi.

Şiir yarışmasına son başvuru tarihinin 29 Ekim 2021 olduğunu belirten Başkan Poyraz, Cumhuriyetimizin 100. yılında marşımızı meydanlarda omuz omuza söyleyeceğimize yürekten inanıyorum diyerek sözlerini noktaladı.

Ünlü radyocular yarışma hakkında görüşlerini belirtirken üstlenilen bu yükün işin ehemmiyetinin önemine vurgu yaparak projeye imza attığı için Başkan Poyraz'ı tebrik ettiler.

Toplantı sonunda ünlü radyoculara hediyelerini Başkan Poyraz takdim etti.

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Haber: BAŞKAN POYRAZ RADYOCULARLA BULUŞTU - Haberler
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