BAŞKAN POYRAZ BAYRAK TÖRENİNDE

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak törenine katıldı.

Har hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın bu haftaki adresi Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'ydu. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Poyraz, okulda görevli öğretmenlerin görüş istek ve taleplerini de dinledi.

Başkan Poyraz " Haftaya çocuklarımızın güler yüzü, neşesi ve heyecanı ile başlamak bizleri de motive ediyor. Her hafta farklı bir okulda bu heyecana ortak oluyoruz. İlçemizde eğitim bizim olmazsa olmazımız. " dedi.

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