Başkan Polat: "Siyaset Yapmak İsteyen Herkese Partinin Kapısı Açık"

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, siyaset yapmak isteyen herkese partinin kapısının açık olduğunu ifade ederek,"Sokakta demokrasi arayarak, nefret ve şiddet söylemleriyle değil, demokratik ve meşru yollarla Ak Parti çatısı altında siyaset yapmak, yeni döneme uyum sağlayarak aktif ve dinamik bir şekilde milletimize hizmet etmek isteyen herkes yönetimlerimizde görev alabilir" dedi.



AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında alınan karar uyarınca, AK Parti 6. olağan kongre takvimi başladı. Kongre süreci ile ilgili yazılı açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Metin Polat, 19 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri arası ilçe delege seçimlerin yapılacağını, 19 Ağustos- 12 Kasım 2017 tarihleri arasında ilçe kongreleri, 18 Kasım 2017 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında da il kongrelerinin tamamlanacağını kaydetti.



İl ve ilçe kongrelerinin kesin tarihlerinin genel merkeze sunacakları takvim üzerinde yapılacak çalışma neticesinde sonuçlanacağını ifade eden Başkan Polat,"Partimizin kapısı siyaset yapmak isteyen herkese açıktır. Sokakta demokrasi arayarak, nefret ve şiddet söylemleriyle değil, demokratik ve meşru yollarla Ak Parti çatısı altında siyaset yapmak, yeni döneme uyum sağlayarak aktif ve dinamik bir şekilde milletimize hizmet etmek isteyen herkes yönetimlerimizde görev alabilir" dedi.



Başkan Polat, ayrıca MKYK kararıyla 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığının himayesinde 15 Temmuz Destanı konseptiyle 11 Temmuz'da başlayacak olan anma programı ile ilgili ise,"Milletimizin kahramanlık destanına sahip çıkmak için halkımızın yanında yer alacağız. Birilerinin 15 Temmuz'u kontrollü darbe diyerek itibarsızlaştırmasına veya unutturmasına izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle bir yemekte bir araya gelecek. Meclisin darbecilerin savaş uçaklarıyla vurulduğu saat olan 02.37'de TBMM Genel Kurulu, özel oturumda toplanacak, tören yapılacak. Bizler de şehrimizdeki şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü 16 Temmuz'a bağlayan gece milletimizin milli iradeye ve meşru hükümete sahip çıkmasının sembolü haline gelen demokrasi nöbetimizi tekrar tutacağız. Gece boyunca camilerden selalar okunacak. 81 ilde meydanlarımızda halkımızla 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşayacağız" şeklindeki ifadelere yer verdi. - TOKAT