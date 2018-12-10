Başkan Polat, Beydağı Tabiat Parkı'nı İnceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Beydağı Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Polat, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, daire başkanları ve şube müdürleri ile tabiat parkını inceledi.

Başkan Polat, Beydağı Tabiat Parkı'nda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, 900 dönümlük alanın 100 dönümlük birinci etap çalışmalarını bu yıl itibarıyla tamamlayacaklarını belirtti.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını aktaran Polat, "Atalarımızın ifade ettiği gibi 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur', buranın nasıl bir bağ haline dönüştüğünü görmekteyiz. Malatyalı kardeşlerimiz buradan istifade ettiği zaman yapılan hizmetin ne denli önemli olduğu görülmüş olacaktır." ifadelerini kullandı.