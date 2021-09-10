Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir araya geldi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ile istişarelerine devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Kılınçarslan Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Kibrit Camii'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları ve Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver eşlik etti.

"Cuma Buluşmalarına tedbirlere uyarak devam edeceğiz"

Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Selçuklu'da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Selçuklu'ya kazandırılan her eserde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişimin ve mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemizin büyük payı var. Bu vesileyle geleneksel hale getirdiğimiz Cuma Buluşmalarını maske, mesafe ve tedbir çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah aşılama çalışmalarının artmasıyla pandeminin sona erdiği günlere de kavuşacak ve hemşehrilerimizle kucaklaşacağız" dedi. - KONYA