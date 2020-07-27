Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahalle ziyaretlerini tamamlamasının ardından merkezde bulunan mahalleleri de ziyaret ederek mahalle muhtarları ile istişarelerde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
27.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:19

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahalle ziyaretlerini tamamlamasının ardından merkezde bulunan mahalleleri de ziyaret ederek mahalle muhtarları ile istişarelerde bulundu.

Mahallelere yapılan yatırımlar ve sorunları yerinde dinlemek için mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahallelerinin ardından merkezde bulunan mahallelerde de ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkan Pekyatırmacı, Hüsamettin Çelebi, Bedir, Mehmet Akif, Akıncılar, Erenköy ve Sille mahallelerinin ardından Feritpaşa, Musalla Bağları, Nişantaşı, İhsaniye ve Ferhuniye mahallelerini de ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve sakinleri ile bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler kapsamında mahallelere kazandırılacak eğitim, kültür ve sosyal tesis alanlarındaki yatırımların yanı sıra altyapı yatırımlarını da yerinde inceledi.

"Amacımız Selçuklu'nun geleceğine değer katmaktır"

Mahalle ziyaretlerinin yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasında büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Dış mahalle ziyaretlerimizin ardından merkezde yer alan mahallelerimize de ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz. Amacımız Selçuklu'nun sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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