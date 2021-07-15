Başkan Palancıoğlu Prof. Dr. Albayrak'ı tebrik etti
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Başkan Palancıoğlu Prof. Dr. Albayrak'ı tebrik etti

Başkan Palancıoğlu Prof. Dr. Albayrak'ı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Kayserili Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Kayserili Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ı tebrik etti.

14 Temmuz Çarşamba günü Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Kayserili Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmasından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TRT gibi kurumsallaşmış ve ülkemizin haber öncülüğünü yapmış, haber ve habercilik konusunda adeta bir okul ve ekol olan TRT gibi bir kuruma hemşehrimizin atanmasından dolayı gurur duyduk. Sadece ülkemizin her karışında değil dünya çapında birçok dilde yayın yapan TRT Kurumu artık bir Kayseriliye emanet edilmiştir. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Kayserili Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın bir akademisyen olmasıyla ayrı bir misyon ile görev yapacaktır. Kendilerini kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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