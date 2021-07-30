Başkan Palancıoğlu, Gazeteci Süleyman Keskin için başsağlığı diledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uzun dönem tedavi görmüş olduğu hastane de hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar merhum Süleyman Keskin için taziye mesajı yayınladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uzun dönem tedavi görmüş olduğu hastane de hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar merhum Süleyman Keskin için taziye mesajı yayınladı.

Derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'ye 40 yıldan uzun bir süre basın camiasına haberleri, köşe yazıları ve çıkarmış olduğu eserleri ile emek vermiş, duayen bir gazeteci aynı zamanda çıkarmış olduğu 6 kitap ile Kayseri edebiyatına katkı sağlamış Merhum Süleyman Keskin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisi 40 yıl basın camiasına hizmet eden güzel bir gazeteci idi. Çok yakın bir zaman öncesine kadar, sağlığında bir araya geldiğimiz ve en son 24 Temmuz Gazeteciler Gününde muhabbet ettiğimiz merhum Keskin'i her zaman rahmet ve saygı ile anacağız. Ama sonradan maalesef organ yetmezliği ile birlikte hayata yenik düştü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar versin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı