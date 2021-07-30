Başkan Palancıoğlu, Gazeteci Süleyman Keskin için başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Palancıoğlu, Gazeteci Süleyman Keskin için başsağlığı diledi

Başkan Palancıoğlu, Gazeteci Süleyman Keskin için başsağlığı diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uzun dönem tedavi görmüş olduğu hastane de hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar merhum Süleyman Keskin için taziye mesajı yayınladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, uzun dönem tedavi görmüş olduğu hastane de hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar merhum Süleyman Keskin için taziye mesajı yayınladı.

Derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'ye 40 yıldan uzun bir süre basın camiasına haberleri, köşe yazıları ve çıkarmış olduğu eserleri ile emek vermiş, duayen bir gazeteci aynı zamanda çıkarmış olduğu 6 kitap ile Kayseri edebiyatına katkı sağlamış Merhum Süleyman Keskin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisi 40 yıl basın camiasına hizmet eden güzel bir gazeteci idi. Çok yakın bir zaman öncesine kadar, sağlığında bir araya geldiğimiz ve en son 24 Temmuz Gazeteciler Gününde muhabbet ettiğimiz merhum Keskin'i her zaman rahmet ve saygı ile anacağız. Ama sonradan maalesef organ yetmezliği ile birlikte hayata yenik düştü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar versin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Tanju Bilgiç Haydar Aliyev Ömer Halisdemir
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Sevda Erginci Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Palancıoğlu, Gazeteci Süleyman Keskin için başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:04:53. #1.14#

title