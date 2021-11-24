Başkan Özyiğit, Bahçelievler Mahallesi esnafını ziyaret etti

Halkın talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Özyiğit, hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Her fırsatta kırsal ve merkezdeki mahallelere ziyaretlerde bulunan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Özyiğit, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi,önerilerini tek tek not aldı.Hizmetlerinde daima katılımcılık ve ortak akıl vurgusu yapan Başkan Özyiğit, eğitim, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar ile hayata geçirdikleri sosyal projeleri anlattı.

Başkan Özyiğit, "Herkesin yaşadığı kent hakkında söyleyecek bir sözü var"

Vatandaşların taleplerini alan ve var olan sorunları yerinde tespit eden Başkan Özyiğit, "Göreve geldiğimiz günden bu yana mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Ortak yaşam alanını paylaştığımız tüm hemşehrilerimizi dinlemek ve görüşlerini almaya gayret ediyoruz. Herkesin yaşadığı kent hakkında söyleyecek bir sözü var, bunu biliyoruz. Burası Yenişehir, yönetimde herkesin söz hakkı var. Bu nedenle düzenli olarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem dinliyoruz hem de vatandaşlarımızın projelerimizden yararlanmaları için kendilerini bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

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