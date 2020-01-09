Başkan Özten, mahalle muhtarlarıyla buluştu

09.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:16

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akarca Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Özten, ilçe halkına kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Belediyenin kapılarının muhtar ve vatandaşlara her zaman açık olduğunu ifade eden Özten, "İlçemizde hiçbir zaman halkımızın istemediği bir çalışmayı yapmayacağız. Muhtar arkadaşlarımızın da isteklerini her zaman dikkate alacağız. İlçemizde yeni imara açılacak bölgelerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, istedikleri zaman gelip bizden bilgi alabilirler. Sakarya Büşükşehir Belediyesi Başkanımıza, meclis üyelerine yaptığımız projeleri gerçekleştirmemiz için verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA