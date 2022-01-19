Başkan Özlü, pişmaniye üretim tesisine geçmiş olsun dileklerini iletti - Haberler
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Başkan Özlü, pişmaniye üretim tesisine geçmiş olsun dileklerini iletti

Başkan Özlü, pişmaniye üretim tesisine geçmiş olsun dileklerini iletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan pişmaniye üretim tesisine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan pişmaniye üretim tesisine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yaşar Can ve kardeşi Murat Can'ın sahibi olduğu Başiskele Karadenizliler Mahallesi D-130 üzerindeki Öz Can Pişmaniye'nin imalathanesinde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmıştı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte yangında maddi hasar yaşayan pişmaniye üretim tesisini ziyaret ederek, Yaşar Can ve kardeşi Murat Can'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mehmet Yasin Özlü, Mustafa Kocaman, Başiskele, Yangın, Yerel, Haber

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