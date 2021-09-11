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BAŞKAN ÖZLÜ'DEN ŞİİR RESİTALİ

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BAŞKAN ÖZLÜ'DEN ŞİİR RESİTALİ

BAŞKAN ÖZLÜ'DEN ŞİİR RESİTALİ Gençlik yıllarından bu yana sanata ve şiire özel ilgisi bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şair Turgut Uyar'ın "Türkiyem" adlı şiirini seslendirdi.

BAŞKAN ÖZLÜ'DEN ŞİİR RESİTALİ Gençlik yıllarından bu yana sanata ve şiire özel ilgisi bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şair Turgut Uyar'ın "Türkiyem" adlı şiirini seslendirdi. Çekimleri Düzce'nin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen "Türkiyem" adlı şiirin klibi 14 Eylül Salı günü dijital medya platformlarında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yıllarca bürokrat olarak hizmet eden, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ardından Düzce Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dr. Faruk Özlü'nün çok fazla bilinmeyen bir yönü ortaya çıkıyor. Gençlik yıllarından bu yana kültür ve sanata özel ilgisi bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ülkemizin tüm motiflerini içinde barındıran, doğudan batıya her renge yer veren Turgut Uyar'ın "Türkiyem" şiirini seslendirdi.

KLİP ÇEKİMLERİ DÜZCE'DE YAPILDI

Başkan Özlü tarafından seslendirilen şiirin klibinde, Türkiye'nin güzellikleri ve kültür mirasına dair mekanlardan görüntüler yer alırken ayrıca Aydınpınar Şelalesi, Topuk Yaylası, Akçakoca ve Kültür Park gibi Düzce'nin önemli turistik bölgelerinde çekimler gerçekleşti. Başkan Özlü'nün yorumu ile "Türkiyem" adlı şiir 14 Eylül Salı günü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün resmi youtube kanalında yayınlanacak

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Haber: BAŞKAN ÖZLÜ'DEN ŞİİR RESİTALİ - Haberler
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