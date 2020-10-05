Başkan Özkan Altun, Ekinciler Mahallesi'ni ziyaret etti
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Başkan Özkan Altun, Ekinciler Mahallesi'ni ziyaret etti

05.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:38
Başkan Özkan Altun, Ekinciler Mahallesi'ni ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ekinciler mahallesini ziyaret ederek mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ekinciler mahallesini ziyaret ederek mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile hem yapılan hem de yapılacak olan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Altun, ihtiyaçları doğru belirleme, kaynakları yerinde kullanma ve hızlı hizmet için katılımcı yönetim anlayışına önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Altun,"Ekinciler mahallemizde hemşehrilerimiz, mahalle muhtarımız Ahmet Vurmaz ve ilgili amirlerimizle mahallemizde incelemelerde bulunduk. Mahalle sakinlerimiz ve mahalle muhtarımızla yaptığımız sohbetlerde mahallemizin ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Mahallemizin cenaze namazı kılma alanını genişletiyoruz. Ayrıca mahallemizin park ve spor alanında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımız sürüyor. Mesai arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Mahalle muhtarı Ahmet Vurmaz ve mahalle sakinleri de yapılan hizmetler için Başkan Özkan Altun'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Başkan Özkan Altun, Ekinciler Mahallesi'ni ziyaret etti
Başkan Özkan Altun, Ekinciler Mahallesi'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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